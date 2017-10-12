Анонс основных политических событий в Литве на 12 октября

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 12 час. встретится в Президентском дворце с учредителем и главой правления Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом; в 14.30 примет участие в Годовом экономическом форуме в вильнюсской ратуше.

СЕЙМ

В 9 час. фракция Союза отечества – Христианских демократов Литвы приглашает на заседание министра обороны Раймундаса Кароблиса по поводу финансирования обороны.

В 10 час. пресс-конференция парламентария Аушры Мальдейкене “Какова цена прямых зарубежных инвестиций?”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 8.45 примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых в сейме; в 10 час. обратится с приветственным словом к участникам вильнюсского форума инноваций Innovation Drift в выставочном центре Litexpo; в 16 час. встретится с вице-президентом Google Кэролайн Аткинсон.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в 15.50 встретится с учредителем и главой правления Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.

BNS

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