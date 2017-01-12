Анонс основных политических событий в Литве на 12 января

ПРЕЗИДЕНТ

В 15 час. президент Даля Грибаускайте встретится в Президентском дворце с участниками Snow meeting (“Снежной встречи”); в 18 час. откроет Мемориал памяти защитников свободы во дворике Литовского радио и ТВ.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 12 час. примет участие в торжественном построении защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы; в 13.30 примет участие и обратится с приветственным словом к участникам встречи защитников свободы Литвы в сейме; в 15 час. примет министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе; в 18 час. примет участие в торжественном открытии Мемориала памяти защитников свободы и зажжении костров во дворике Литовского радио и ТВ; в 19 час. примет участие в церемонии зажжения костров на Площади независимости.

В 15 час. председатель парламентского Комитета по иностранным делам Юозас Бярнатонис встретится с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером; в 15.25 вместе с эстонским министром встретится с членами Группы сейма Литвы по межпарламентским связям с Эстонией.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис посетит с визитом Ригу: в 12 час. он встретится с премьером Латвии Марисом Кучинскисом; в 12.45 – совместная пресс-конференция премьеров; в 15 час. премьер Литвы встретится со спикером латвийского парламента Инарой Мурниеце; в 15.35 – с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

МИНОБОРОНЫ

В 8 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в мероприятиях Дня свободы; в 17 час. примет участие в 10-ой неформальной “Снежной встрече” (Snow Meeting) экспертов по внешней политике и политике безопасности.

МИД

В 7.05 министр иностранных дел Линас Линкявичюс даст интервью программе “Доброе утро, Литва” Литовского ТВ; в 13 час. примет участие в мероприятиях, посвященных 13 января, в МИД; в 15 час. примет участие во встрече президента с участниками Snow meeting (“Снежной встречи”) в Президентском дворце; в 16:30 встретится с министром ИД Эстонии С. Миксером; в 18.30 примет участие в “Снежной встрече”, а также в двусторонней встрече с министром ИД Грузии М. Джанелидзе.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ СВОБОДЫ ЛИТВЫ

В 17.30 церемония зажжения костров памяти у Вильнюсской телебашни.

18 час. торжественное открытие Мемориала памяти защитников свободы и зажжении костров во дворике Литовского радио и ТВ.

В 18.45 час. возложение цветов на месте гибели защитника парламента – ополченца Артураса Сакалаускаса.

В 19–19.30 церемония зажжения костров памяти на Площади независимости.

В 20 час. концерт In memoriam в костеле Св. Иоаннов. Речь министра обороны Р. Кароблиса.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 10 час. пресс-завтрак Государственного контроля, на котором будут представлены план работы ведомства на 2017 год и аудиты, которые планируется закончить в этом году.

В 18 час. открытие Мемориала памяти защитников свободы во дворике Литовского радио и ТВ.s.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика