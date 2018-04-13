Анонс основных политических событий в Литве на 13 апреля

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. в историческом Президентском дворце в Каунасе поздравит кадетов Школы им. генерала Повиласа Плехавичюса.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10 час. примет участие в церемонии поднятия Флага мира, посвященному Дню международной культуры (пл. Независимости, Вильнюс); с 13.30 посетит Швянченский район.

В 9 час. начнется встреча председателей групп по межпарламентским связям Литвы с Латвией Кястутиса Масюлиса и по межпарламентским связям Латвии с Литвой Ромуалдасом Ражуксом.

В 10 час. начнется пресс-конференция членов фракции Литовской социал-демократической трудовой партии – заместителя председателя сейма Гядиминаса Киркиласа и главы Комитета по иностранным делам Юозаса Бярнатониса.

В 10.30 заместитель председателя сейма, глава Комитета по европейским делам Гядиминас Киркилас встретится с послом Армении.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие во всеобщем собрании адвокатов (выставочный центр Litexpo); в 10.30 час. примет участие в заседании правительства и президиума Литовской конфедерации промышленников, после которого планируется брифинг для СМИ.

BNS

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