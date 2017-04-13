Анонс основных политических событий в Литве на 13 апреля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 10 час. президент Литвы Даля Грибаускайте вручит верительные грамоты послу при международных организациях в Вене Ауримасу Таурантасу; в 13 час. встретится с украинскими военными-добровольцами.

СЕЙМ

В 10.30 час. в сейме планируется пресс-конференция главы парламентского Комитета по бюджетам и финансам Кястутиса Главяцкаса “Время процветанция социальной демагогии. Лекарство от популизма”, при участии экономиста Гинатаса Науседы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр обороны Раймондас Кароблис продолжит визит в Афганистане.

Глава МИД Линас Линкявичюс в 8.30 час. встретится в Вильнюсе с бывшим премьером Украины Анатолием Кинахом и другими представителями Украинского трансформационного форума.

В 12 час. министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис примет участие в он-лайн конференции Delfi.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика