  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.13 Текущий номер: N15 (1155) 13 апреля
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Анонс основных политических событий в Литве на 13 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 10 час. президент Литвы Даля Грибаускайте вручит верительные грамоты послу при международных организациях в Вене Ауримасу Таурантасу; в 13 час. встретится с украинскими военными-добровольцами.

СЕЙМ

В 10.30 час. в сейме планируется пресс-конференция главы парламентского Комитета по бюджетам и финансам Кястутиса Главяцкаса “Время процветанция социальной демагогии. Лекарство от популизма”, при участии экономиста Гинатаса Науседы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр обороны Раймондас Кароблис продолжит визит в Афганистане.

Глава МИД Линас Линкявичюс в 8.30 час. встретится в Вильнюсе с бывшим премьером Украины Анатолием Кинахом и другими представителями Украинского трансформационного форума.

В 12 час. министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис примет участие в он-лайн конференции Delfi.

BNS

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