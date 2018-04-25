Анонс основных политических событий в Литве на 13 июля

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Литвы Даля Грибаускайте от имени жителей Литвы примет Вестфальскую премию мира в Мюнстере (Германия).

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис с рабочим визитом посетит Польшу; с 10 час. примет участие в мессе в Варшавском Кафедральном соборе Св. Иоанна Крестителя; с 12 час. примет участие в заседании Польского национального собрания, посвященном 550-летия парламентаризма в Польше и праздновании столетия Польши в Королевском замке в Варшаве; в 16 час. отправится в Вильнюс.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс примет участие в неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в Инсбруке (Австрия).

Глава МВД Эймутис Мисюнас примет участие в неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в Инсбруке (Австрия).

BNS