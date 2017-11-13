СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 8.15 примет участие в программе “Политический салон” радиостанции Znad Wilii; в 11 час. встретится с директором Литовской дирекции автодорог Эгидиюсом Скродянисом; в 14.17 примет участие в программе LRT “Добрый день, Литва!”
В 11 час. встреча делегации Национальной ассамблеи Кореи с Комитетом сейма по иностранным делам.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 13 час. возглавит заседание правительственной комиссии по портфелю стратегических проектов.
МИНОБОРОНЫ
Министр обороны Раймундас Кароблис в Брюсселе примет участие в заседании Совет министров обороны стран Евросоюза.
Метки: Литва