Анонс основных политических событий в Литве на 13 ноября

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 8.15 примет участие в программе “Политический салон” радиостанции Znad Wilii; в 11 час. встретится с директором Литовской дирекции автодорог Эгидиюсом Скродянисом; в 14.17 примет участие в программе LRT “Добрый день, Литва!”

В 11 час. встреча делегации Национальной ассамблеи Кореи с Комитетом сейма по иностранным делам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 13 час. возглавит заседание правительственной комиссии по портфелю стратегических проектов.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в Брюсселе примет участие в заседании Совет министров обороны стран Евросоюза.

BNS

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