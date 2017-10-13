ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. в Президентском дворце примет судейские присяги.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 встретится с президентом Европейского гуманитарного университета Аннатолием Михайловым; в 11 час. поприветствует участников поприветствует участников научно-практической конференции “Офисы общественного здоровья – важный инструмент укрепления и сохранения здоровья населения страны”.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 8.30 час. премьер Литвы Саулюс Сквярнялис встретится с учредителем Всемирного экономического форума и председателем его правления Клаусом Швабом; с 12.15 ознакомится с деятельностью компании Autogedas; в 13.00 час. встретится с представителями руководства города Шяуляй, планируется брифинг для СМИ.
Метки: Литва