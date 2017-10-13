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Анонс основных политических событий в Литве на 13 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 13, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. в Президентском дворце примет судейские присяги.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30  встретится с президентом Европейского гуманитарного университета Аннатолием Михайловым; в 11 час. поприветствует участников поприветствует участников научно-практической конференции “Офисы общественного здоровья – важный инструмент укрепления и сохранения здоровья населения страны”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.30 час. премьер Литвы Саулюс Сквярнялис встретится с учредителем Всемирного экономического форума и председателем его правления Клаусом Швабом; с 12.15 ознакомится с деятельностью компании Autogedas; в 13.00 час. встретится с представителями руководства города Шяуляй, планируется брифинг для СМИ.

BNS

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