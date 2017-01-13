Анонс основных политических событий в Литве на 13 января

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 8 час. присоединится к гражданской акции “Память жива, потому что свидетельствует” и зажжет свечу в память о защитниках Свободы; в 10 час. президент примет участие в торжественном заседании сейма по случаю Дня защитников Свободы; в 12 час. она примет участие в церемонии поднятия флага на Площади независимости; в 13.30 президент почтит память жертв событий 13 января на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

СЕЙМ

В 8 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис примет участие в гражданской акции “Память жива, потому что свидетельствует”; в 10 час. примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения Премии свободы в сейме; в 12 час. примет участие в церемонии поднятия флага на Площади независимости; в 13.30 примет участие в церемонии памяти жертв событий 13 января на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе; в 15 час. в парламенте примет участие во встрече руководства сейма и правительства с близкими и пострадавшими от советской агрессии в январе 1991 года.

В 8 час. в сейме пройдет гражданская акция “Память жива, потому что свидетельствует”.

В 10 час. состоится торжественное мероприятие, приуроченное к Дню защитников свободы, и церемония вручения Премии свободы; перед церемонией поднятия государственного флага возле сейма лауреаты премии дадут брифинг для прессы возле кабинета спикера.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения Премии свободы в сейме; в 12 час. примет участие в церемонии поднятия флага на Площади независимости; в 13.30 примет участие в церемонии памяти жертв событий 13 января на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе; в 15 час. в парламенте примет участие во встрече руководства сейма и правительства с близкими и пострадавшими от советской агрессии в январе 1991 года.

МИНОБОРОНЫ

В 8 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в мероприятиях Дня свободы.

МИД

В 8 час. министр иностранных дел Линас Линкявичюс примет участие в “Снежной встрече” в Тракайском районе, в двусторонней встрече с государственным секретарем канцелярии президента Польши Кшыштофом Щерским; в 10 час. примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения Премии свободы в сейме; в 13 час. в отеле IDW Esperanza Resort в Тракайском районе состоится пресс-конференция министра после “Снежной встречи”; в 21 час. министр примет участие в прямом эфире Литовского ТВ, посвященной темам 13 января и поддержке Украины.

МВД

В 10 час. министр внутренних дел Эймутис Мисюнас примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения Премии свободы в сейме;в 13.30 примет участие в церемонии памяти жертв событий 13 января на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе; в 15 час. в парламенте примет участие во встрече руководства сейма и правительства с близкими и пострадавшими от советской агрессии в январе 1991 года.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ СВОБОДЫ

В 8 час. в сейме пройдет гражданская акция “Память жива, потому что свидетельствует”, во время которой в окнах будут зажжены свечи.

В 10 час. состоится торжественное мероприятие, приуроченное к Дню защитников свободы, и церемония вручения Премии свободы.

В 12 час. на Площади независимости в Вильнюсе будет поднят государственный флаг.

В 16 час. в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе состоится дискуссия “ДНК 13 января: только отмечать или праздновать? Только славное прошлое или флаг победы для будущего?”

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика