ПРЕЗИДЕНТ
В 14.30 президент Даля Грибаускайте встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.
СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 17 час. встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.
МИНОБОРОНЫ
Министр обороны Раймундас Кароблис находится с визитом в Афганистане.
МИД
В 14.30 министр иностранных дел Линас Линкявичюс примет участие во встрече президента с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.