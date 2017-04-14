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Анонс основных политических событий в Литве на 14 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 14, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 14.30 президент Даля Грибаускайте встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 17 час. встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис находится с визитом в Афганистане.

МИД

В 14.30 министр иностранных дел Линас Линкявичюс примет участие во встрече президента с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.

BNS

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