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Анонс основных политических событий в Литве на 14 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 9:00   |   Комментариев: 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в саммите ЕС в Брюсселе (Бельгия).

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 9.30 встретится с представителями Службы охраны госграницы Литвы; в 10 час. откроет заседание сейма.

В 11.50–13 час. планируется интерпелляция министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге в сейме.

В 13 час. начнется “правительственный час” в сейме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; с 10 час. примет участие в заседании сейма.

Глава МИД литвы Линас Линкявичюс посетит Хорватию.

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция “Почему обществу пришлось защищать литовские леса?”

BNS

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