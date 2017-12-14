АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в саммите ЕС в Брюсселе (Бельгия).
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 9.30 встретится с представителями Службы охраны госграницы Литвы; в 10 час. откроет заседание сейма.
В 11.50–13 час. планируется интерпелляция министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге в сейме.
В 13 час. начнется “правительственный час” в сейме.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; с 10 час. примет участие в заседании сейма.
Глава МИД литвы Линас Линкявичюс посетит Хорватию.
В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция “Почему обществу пришлось защищать литовские леса?”
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