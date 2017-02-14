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Анонс основных политических событий в Литве на 14 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 14, 10:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 12.30 встретится с заместителем генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Дагласом Францем.

В 9 час. парламентская фракция Либерального движения встретится с министром по вопросам окружающей среды Кястутисом Навицкасом и обсудит инициированную министерством реорганизацию лесного хозяйства страны.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис посетит с визитом Бельгию: в 14 час. встретится в штаб-квартире НАТО с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом; в 14.45 вместе с Й. Столтенбергом предоставит комментарии для СМИ; в 15.15 встретится с премьером Бельгии; в 19 час. в постоянном представительстве Литвы в Евросоюзе примет участие в официальном приеме литовского представительства, приуроченном к 16 февраля – Дню восстановления Литовского государства.

МИНОБОРОНЫ

В 8 час. министр обороны Раймундас Кароблис отбывает в Брюссель, где в составе делегации премьера С. Сквярнялиса примет участие во встрече с генсеком НАТО Й. Столтенбергом.

МИД

В 9 час. министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с послом США; в 10 час. примет участие в заседании сейма.

МВД

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в Греции примет участие в двусторонней встрече с министром по делам миграции Греции Яннисом Музалосом и другими ответственными должностными лицами.

BNS

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