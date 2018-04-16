Анонс основных политических событий в Литве на 16 апреля

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 10 час. в правительстве примет участие в заседании правительственной Комиссии по портфелю стратегических проектов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Далей Грибаускайте; в 10 час. в правительстве возглавит заседание правительственной Комиссии по портфелю стратегических проектов; в 11.30 в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса примет участие в презентации структурных реформ, которые готовит правительство.

В 11.30 в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса пресс-конференция, на которой будут представлены планы шести структурных реформ в областях образования, здравоохранения, налогов, инноваций, сокращения масштабов теневой экономики и пенсий.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс и политический директор МИД Аста Скайсгирите примут участие в заседаниях Совета по иностранным делам Евросоюза в Люксембурге.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 10.45 в конференц-зале новостного агентства BNS (5 этаж бизнес-центра LINK, ул. Салтонишкю 9Б, Вильнюс) пресс-конференция об авиарейсах в Литву, которые начинает осуществлять казахстанская авиакомпания.

BNS

Метки: Литва