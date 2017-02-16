Анонс основных политических событий в Литве на 16 февраля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10.30 час. вручит Государственные награды; в 12 час. на площади у Президентского дворца примет участие в церемонии поднятия флагов Балтийских стран.

СЕЙМ

В 8.30 час. спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис почтит память подписантов Акта о восстановлении государственности Литвы от 16 февраля 1918 года на вильнюсском кладбище Расу; с 10.30 час. примет участие в церемонии вручения наград в Президентском дворце; с 12 час. примет участие в церемонии поднятия флагов Балтийских стран у Президентского дворца; С 12.30 час. будет присутствовать на торжественной мессе в Вильнюсском кафедральном соборе; с 18 час. будет присутствовать на праздничном концерте в Литовской национальной филармонии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.30 час. спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис почтит память подписантов Акта о восстановлении государственности Литвы от 16 февраля 1918 года на вильнюсском кладбище Расу; с 12 час. примет участие в церемонии поднятия флагов Балтийских стран у Президентского дворца; С 12.30 час. будет присутствовать на торжественной мессе в Вильнюсском кафедральном соборе; с 18 час. будет присутствовать на праздничном концерте в Литовской национальной филармонии.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В 12 час. глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в торжествах по случаю 16 февраля в Каунасе; с 18 час. будет присутствовать на праздничном концерте в Литовской национальной филармонии.

С 18–22 час. на проспекте Гядиминаса будут зажжены 16 костров.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика