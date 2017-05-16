Анонс основных политических событий в Литве на 16 мая

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте отправится с визитом в Индонезию.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. встретится с главой Ассоциации интернет-СМИ Айсте Жилинскене и директором ЗАО Delfi Витаутасом Бянокрайтисом;в 14 час. встретится с главой парламента Словении Миланом Брглезом.

В 14 час. планируется встреча членов Группы по межпарламентским связям с Азербайджаном с главой Группы по межпарламенским связям с Литвой в парламенте Азербайджана Камраном Набизаде.

В 14.50 час. начнется встреча членов фракции консерваторов с главой парламента Словении Миланом Брглезом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 час. даст интервью радиостанции LRT; в 15.40 примет главу парламента Словении Милана Брглеза.

В 17 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис встретится с главой парламента Словении Миланом Брглезом.

В 10 час. в Егерском батальоне им. Витаутаса Великого (Каунас) начнется пресс-конференция о проходящих учениях НАТО,в которой примут участие вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза, заместитель командущего силами НАТО в Европе по вопросам связей с общественностью и киберобороны, генерал-майор Вальтер Гун, заместитель мэра Каунаса Симонас Кайрис.

В 16.20 час. глава МИД Литвы Линас Линкявичюс встретится с главой парламента Словении Миланом Брглезом.

В 9.30 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис в Пекине встретится с делегацией Китайских железных дорог. В 11.30 час. встретится с представителями китайской Комиссии по национальному развитию и реформам и железнодорожной компании XY Group. В 14 час. встретится с представителями телекоммуникационной компании Huawei.

Министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас с 16 до 19 мая будет находиться в Индонезии с визитом.

В 11 час. глава Центробанка Литвы Витас Василяускас представит на пресс-конференции вызовы пенсионной системы в связи с неблагоприятной демографической ситуацией (ул. Тоторю 4, Вильнюс).

В 14 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро агентства BNS (бизнес-центр торгового центра Panorama, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс) Национальное агентство оценки школ проведет пресс-конференцию по качеству обучения в школах.

В 16 час. в Вильнюсе, на площади Европы у здания мэрии, начнется акция протеста против реорганизации школ.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика