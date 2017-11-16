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Анонс основных политических событий в Литве на 16 ноября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 16, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 10 час. откроет утреннее заседание сейма.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; с 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и “зеленых”; с 10 час. примет участие в заседании сейма; с 13 час. примет участие в “правительственном часе” в парламенте; в 15.30 встретится с послом Индии в Литве.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в конференции министров обороны стран ООН в Ванкувере (Канада).

Министр образования Юргита Пятраускене в 16 час. встретится с послом Украины; в 18 час. примет участие в приеме латвийского посольства по случаю 99-летия Латвийской Республики.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс продолжит визит в Сингапуре.

В 10 час. Конституционный суд на закрытом заседании приступит к рассмотрению запроса  в отношении депутата Кястутиса Пукаса.

В 11 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция, организуемая Литовским движением медиков, на которой будет представлен план создания с 2018 года более стабильной и качественной системы здравоохранения в Литве.

В 16 час. в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета состоится презентация отчета о политическом положении в регионе Балтийского моря.

BNS

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