Анонс основных политических событий в Литве на 16 октября

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в Бухаресте (Румыния) в 10.15 встретится с председателем Сената Румынии Келином Попеску-Теричиану; 11.30 встретится с председателем Палаты депутатов Румынии Ливи Драгниай; в 14 час. примет участие в открытии экономического форума Румынии и Литвы; в 15 час. встретится с заместителем премьера Румынии, министром по вопросам окружающей среды Грациэлой Гаврилеску.

В 10.30 пресс-конференция подписанта Акта о независимости Литвы Зигмаса Вайшвилы “Глава ДГБ Дарюс Яунишкис подтвердил, что совершил преступление”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 13 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в подписании национального соглашения о необходимых для прогресса страны реформ. После – пресс-конференция.

BNS

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