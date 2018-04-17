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Анонс основных политических событий в Литве на 17 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 17, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании глав парламентских фракций; в 13.30 отбывает в Бухарест.

В 12 час. пресс-конференция председателя Комитета по государственному управлению и делам самоуправлений Повиласа Урбшиса “О праздновании столетнего юбилея трехцветного флага Литвы”.

В 14 час. совещание Комиссии сейма и Всемирной литовской общины.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис в 8 час. примет участие в заседании глав парламентских фракций в сейме; в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 14 час. посетит Центр Литовского радио и телевидения.

BNS

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