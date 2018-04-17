СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании глав парламентских фракций; в 13.30 отбывает в Бухарест.
В 12 час. пресс-конференция председателя Комитета по государственному управлению и делам самоуправлений Повиласа Урбшиса “О праздновании столетнего юбилея трехцветного флага Литвы”.
В 14 час. совещание Комиссии сейма и Всемирной литовской общины.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер Саулюс Сквярнялис в 8 час. примет участие в заседании глав парламентских фракций в сейме; в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 14 час. посетит Центр Литовского радио и телевидения.
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