Анонс основных политических событий в Литве на 17 февраля

СЕЙМ

В 10 час. в Бюро европейской информации сейма состоится дискуссия Комитета по европейским делам “Безопасность Центральной и Восточной Европы с учетом гибридных угроз”.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. встретится с председателем Клуба 16-ого февраля Рямигиюсом Гульбинасом и членами клуба.

В 14 час. еврокомиссар Витянис Андрюкайтис встретится с подписантами акта о восстановлении независимости Литвы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в Мюнхене примет участие в ежегодной конференции по безопасности.

В 10 час. министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис встретится с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Адрюкайтисом.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и двухсторонних встречах в Германии.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика