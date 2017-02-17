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Анонс основных политических событий в Литве на 17 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 17, 10:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

В 10 час. в Бюро европейской информации сейма состоится дискуссия Комитета по европейским делам “Безопасность Центральной и Восточной Европы с учетом гибридных угроз”.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. встретится с председателем Клуба 16-ого февраля Рямигиюсом Гульбинасом и членами клуба.

В 14 час. еврокомиссар Витянис Андрюкайтис встретится с подписантами акта о восстановлении независимости Литвы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в Мюнхене примет участие в ежегодной конференции по безопасности.

В 10 час.  министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис встретится с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Адрюкайтисом.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и двухсторонних встречах в Германии.

BNS

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