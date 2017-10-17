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Анонс основных политических событий в Литве на 17 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 17, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8.05 планируется интервью старшего советника президента Литвы Дали Грибаускайте по внутренней политики Миндаугаса Линги радиостанции Ziniu radijas.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10 час. в Румынии встретится с министром иностранных дел Румынии; в 10.45 планируется брифинг для СМИ.

В 14 час. начнется пресс-конференция Госконтроля по выводам, представленным сейму и Кабмину (конференц-зал сейма).

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 7.30 даст интервью радиостанции LRT; в 9 час. примет участие в годовой конференции руководителей компаний “Бизнес 2018” (пр. Конституции 20); с 10 час. примет участие в заседании сейма.

В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

В 10 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас примет участие в совещании по экстремальной ситуации в самоуправлениях.

17-18 октября вице-министр финансов Мигла Тускене участвует в заседании правления директоров Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.

В  14 час. начнется заседание Трехстороннего совета (представителей правительства, профсоюзов и предпринимателей).

В 18.30 в Институте международных отношений и политических наук начнется дискуссия с белорусским оппозиционером Татьяной Караткевич “Оппозиция в Беларуси: роль и возможности”.

BNS

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