Анонс основных политических событий в Литве на 17 января

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 11 час. примет участие в торжественной церемонии передачи Литве Германией оригинала постановления о восстановления независимого Литовского государства от 16 февраля 1918 года; в 15 час. встретится с аккредитованными для Литвы послами зарубежных стран.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 8.07 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 10 час. встретится с исполнительным директором Комитета евреев Америки Дейвидом Харрисом; в 11 час. примет участие в торжественной церемонии передачи Литве Германией оригинала постановления о восстановления независимого Литовского государства от 16 февраля 1918 года, которая состоится в Президентском дворце.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 11 час. примет участие в торжественной церемонии передачи Литве Германией оригинала постановления о восстановления независимого Литовского государства от 16 февраля 1918 года, которая состоится в Президентском дворце; в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства.

BNS

Метки: Литва