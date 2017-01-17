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Анонс основных политических событий в Литве на 17 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 17, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14 час. встретится с членами Ассоциации банков Литвы; в 16.30 встретится с членом сейма Габриэлюсом Ландсбергисом.

В 9.30 пресс-конференции фракции Литовского союза крестьян и зеленых актуальным политическим вопросам. Участвует глава фракции Рамунас Карбаускис.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 премьер-министр Саулюс Сквярнялис даст интервью Литовскому радио; в 10 час. примет участие в совещании с руководством учреждений финансового контроля и правоохранительных органов по вопросам борьбы с теневой экономикой; в 14 час. встретится с контролером по защите прав ребенка Эдитой Жёбене.

МИНОБОРОНЫ

В 13 час. в Минобороы Литва и США подпишут договор о сотрудничестве, который укрепит партнерство стран и их сотрудничество в областях обороны и безопасности. Этот договор подпишут министр обороны Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл.

МИД

В 15 час. министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с вновь назначенным послом Кореи для Литвы; в 16 час. встретится с послом Бразилии для Литвы.

BNS

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