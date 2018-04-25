Анонс основных политических событий в Литве на 18 июля

ПРЕЗИДЕНТУРА
9 час. — президента Даля Грибаускайте встретится с членами команды «Misija Sibiras’18».
СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14 час. примет участие в торжественном заседании альтинга Исландии по случаю 100-летней годовщины независимости страны.
9.30 — пресс-конференция старосты фракции социал-демократов Литвы Юозаса Олякаса «Насколько испанское солнце нагреет цену дров в Литве».
11 час. — пресс-конференция сигнатора Акта Независимости Зигмаса Вайшвилы «Оправдывающиеся сотрудники безопасности всё глубже утопают в трясине лжи — Зигмас Вайшвила и Аудрюс Накас обращаются в связи с ещё одним досудебным расследованием клеветы ДГБ». В пресс-конференция пртимет участие и бывший парламентарий А.Накас.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
13 час. — заседание и совещание правительства.
10.30 — министр здравоохранения Аурелиюс Вярига посетит Республиканскую Вильнюсскую университетскую больницу.
16 час. — министр юстиции Элвинас Янкявичюс встретится с президентом Нотариальной палаты.