ПРЕЗИДЕНТ
Президент Даля Грибаускайте продолжает визит в Индонезию.
СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 10 час. встретится в сейме с послом Норвегии; в 13 час. примет участие в дискуссии с представителями академического сообщества о реформе высшего образования; в 15 час. встретится с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
МИНОБОРОНЫ
Министр обороны Раймундас Кароблис примет участие во встрече министров обороны стран – членов ЕС в Брюсселе.
МИД
Министр ИД Линас Линкявичюс в 9 час. встретится с министром обороны Украины С. Полтораком; примет участие в российском форуме.
МВД
Министр ВД Эймутис Мисюнас в Брюсселе примет участие в заседании Совета юстиции и внутренних дел ЕС.