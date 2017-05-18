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Анонс основных политических событий в Литве на 18 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 18, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте продолжает визит в Индонезию.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 10 час. встретится в сейме с послом Норвегии; в 13 час. примет участие в дискуссии с представителями академического сообщества о реформе высшего образования; в 15 час. встретится с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис примет участие во встрече министров обороны стран – членов ЕС в Брюсселе.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс в 9 час. встретится с министром обороны Украины С. Полтораком; примет участие в российском форуме.

МВД

Министр ВД Эймутис Мисюнас в Брюсселе примет участие в заседании Совета юстиции и внутренних дел ЕС.

BNS

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