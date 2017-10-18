  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.18 Текущий номер: N41 (1181) 12 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных политических событий в Литве на 18 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 18, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 11 час. президент Даля Грибаускайте даст старт программе Work in Lithuania (в компании Adform Lithuania).

СЕЙМ

В 8.05 интервью председателя сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства.

МИНОБОРОНЫ

На полигонах ВС Литвы в Гайжюнай Йонавского района и в Швянчёнском районе начнутся международные военные учения “Железный волк II”.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Мали встретится в 10.30 в Бамако с главой малийского парламента; в 12.30 втретится с литовским военными, которые служат в миссиях MINUSMA и EUTM; в 15 час. встретится с главой представительства Международного Красного Креста в Мали; в 16 час. встретится с президентом Мали; в 18 час. откроет почетное консульство Литвы в Мали.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿