Анонс основных политических событий в Литве на 18 октября

ПРЕЗИДЕНТ

В 11 час. президент Даля Грибаускайте даст старт программе Work in Lithuania (в компании Adform Lithuania).

СЕЙМ

В 8.05 интервью председателя сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства.

МИНОБОРОНЫ

На полигонах ВС Литвы в Гайжюнай Йонавского района и в Швянчёнском районе начнутся международные военные учения “Железный волк II”.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Мали встретится в 10.30 в Бамако с главой малийского парламента; в 12.30 втретится с литовским военными, которые служат в миссиях MINUSMA и EUTM; в 15 час. встретится с главой представительства Международного Красного Креста в Мали; в 16 час. встретится с президентом Мали; в 18 час. откроет почетное консульство Литвы в Мали.

BNS

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