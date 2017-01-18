Анонс основных политических событий в Литве на 18 января

ПРЕЗИДЕНТ

В 13 час. президент Даля Грибаускайте встретится с аккредитованными для Литвы послами зарубежных стран.

СЕЙМ

В 8.05 председатель сейма даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 14 час. примет главу подразделения Международного института республиканцев в Литве Джейка Стоунса; в 15.30 примет посла Нидерландов.

В 9.30 пресс-конференция заместителя руководителя фракции Социал-демократической партии Юозаса Олякаса “Будем ли мы в безопасности после инаугурации президента США Дональда Трампа?”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 13 час. премьер Саулюс Сквярнялис возглавит заседание правительства.

МИНОБОРОНЫ

В 16 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с послом Южной Кореи; в 17 час. встретится с послом Люксембурга.

В 10.30 в Учебном полку ВС Литвы в Рукле журналисты смогут осмотреть инфраструктуру, которую готовят для боевой группы передовых сил НАТО.

МИД

В 9 час. министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с послом Черногории для Литвы; в 9.30 – с послом Ирана; в 10 час. примет участие в заседании парламентского Комитета по иностранным делам; в 13 час. примет участие во встрече президента Д. Грибаускайте с аккредитованными для Литвы послами зарубежных стран; в 15 час. примет участие в совместном заседании парламентских комитетов По европейским делам и По иностранным делам.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика