Анонс основных политических событий в Литве на 19 апреля

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в Бухаресте в 11 час. примет участие в церемонии открытия парка им. 100-летия Литвы; в 12 час. примет участие в рабочем обеде с председателем сената Румынии.

В 9 час. состоится встреча фракции Союза отечества – Христианских демократов Литвы с министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом.

В 9.30 состоится встреча фракции Литовского либерального движения с министром финансов Вилюсом Шапокой для обсуждения налоговой реформы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.07 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. премьер примет участие в заседании; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 13 час. примет участие в “правительственном часе” в сейме.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в 11.30 встретится с вице-премьером Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

BNS

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