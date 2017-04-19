Анонс основных политических событий в Литве на 19 апреля

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; c 14 час. в сейме примет участие в конференции “Слаженная система развития высшей школы в контексте регионального развития”.

В 9 час. начнется заседание правления сейма.

В 10 час. начнется дискуссия об ограничениях на приобретение сельхозземель.

В 11.30 начнется пресс-конференция фракции Либерального союза “Правительственный отчет: между обещаниями и необходимыми реформами”.

В 14 час. организуется конференция “Работа гидов в условиях информационной войны”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Далей Грибаускайте; в 13 час. откроет заседание и совещание правительства.

В 9 час. глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в заседании Комитета по иностранным делам сейма.

В 10 час. планируется заседание Главной комиссии по служебной этике.

В 11.52 по всей Литве будет проверяться работа системы предупреждения населения – будут включены сирены, отправлены сообщения на мобильные телефоны.

BNS

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