Анонс основных политических событий в Литве на 19 мая

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14.50 встретится с начальником Главного управления Войск специального назначения Минобороны США, генералом Реймондом Томасом.

В 9 час. в сейме начнется дискуссия “Подробные торгово-экономические отношения Евросоюза и Канады и торговое соглашение (CETA): польза, возможности и вызовы”.

В 9 час. в сейме начнется конференция “Меняющийся мир труда, цифровые технологии, их влияние на трудовые отношения, зарплаты, систему социальной защиты и социальный диалог”.

МИНОБОРОНЫ

В 8.10 у Минобороны состоится официальная церемония встречи министра обороны Украины Степана Полторака; в 8.50 состоится встреча со СМИ, планируются сообщения для СМИ министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса и министра обороны Украины С. Полторака.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс примет участие в Форуме России в Вильнюсе.

В 14.30 в отеле IDW Esperanza в Тракайском районе состоится пресс-конференция вильнюсского Форума России.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Будет отмечаться 26-летие со дня смерти первого убитого после восстановления независимости Литвы пограничники Гинтараса Жагуниса. В 12 час. на месте гибели Г. Жагуниса, у памятника ему в деревне Кракунай Шальчининкского района, на границе с Белоруссией состоится торжественное мероприятие.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика