Анонс основных политических событий в Литве на 19 октября

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в саммите ЕС в Брюсселе.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; с 10 час. примет участие в заседании сейма.

В 10 час. в сейм будут внесены проекты государственного бюджета, бюджета Фонда соцстраха Sodra и Фонда обязательного страхования здоровья 2018 года.

В 13 час. начнется правительственный час в сейме.

В 15.20 депутаты проголосуют по поправкам к закону о приобретению сельхозземель.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 час. планируется интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas; с 8.45 примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых в сейме; с 10 час. примет участие в заседании сейма.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в 9 час. встретится с делегацией под руководством министра сельского турда, социальных дел и семьи Тюрингии (Германия) и главой польского Мазовского воеводства.

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте в 15 час. примет участие в заседании президиума Конфедерации промышленников Литвы.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс посетит Гану, где в 18 час. откроет почетное консульство Литвы.

В 15 час. начнется заседание Главной избирательной комиссии.

BNS

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