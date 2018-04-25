Анонс основных политических событий в Литве на 2 июля

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. вручит регалии организаторам, дирижерам и руководителям программ Праздника песни; в 12 час. на площади у Дворца президента в Вильнюсе будет объявлено начало Праздника песни; в 13 час. в Вильнюсской ратуше президент откроет ярмарку общин литовцев мира.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 21 час. в Парке Вингис будет присутствовать на представлении рок-оперы «Эгле», посвященном открытию столетнего Праздника песни.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 15 час. на площади у Вильнюсской ратуши примет участие в мероприятии «Сто лиц Литвы — объединим Литву»; в 21 час. в Парке Вингис будет присутствовать на представлении рок-оперы «Эгле», посвященном открытию столетнего Праздника песни.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в 16 час. примет участие в мероприятии общины литовцев мира у Вильнюсской ратуши «Сто лиц Литвы — объединим Литву».

Каунасский зоопарк отметит свое восьмидесятилетие.

BNS