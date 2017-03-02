Анонс основных политических событий в Литве на 2 марта

ПРЕЗИДЕНТ

В 8 час. президент Даля Грибаускайте встретится в Президентском дворце с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем; в 15 час. встретится с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен и наградит ее Большим крестом ордена “За заслуги перед Литвой”.

СЕЙМ

В 9 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис посетит Департамент стратегической коммуникации ВС Литвы.

В 10 час. встреча членов Группы сейма по межпарламентским связям со странами Северной Европы с послами Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 премьер Саулюс Сквярнялис даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 10 час. встретится с послом Нидерландов Бертом ван дер Лингеном; в 13.30 встретится с министром транспорта Рокасом Масюлисом и вице-министрами.

МИНФИН

В 9 час. пресс-конференция, на которой министерства Финансов и Социальной защиты и труда представят свои стратегические цели, приоритетные области, задачи и средства их достижения. Участвуют министр финансов Вилюс Шапока, вице-министры финансов, а также министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, вице-министр и руководитель Фонда социального страхования Миндаугас Синкявичюс.

МИНОБОРОНЫ

В 9 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с командованием ВС Литвы; в 14 час. встретится с министром обороны Германии; в 19 час. примет участие в международной встрече экспертов по безопасности.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится в Вильнюсе с представителями Экономического совета Америки и Литвы.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика