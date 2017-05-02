Анонс основных политических событий в Литве на 2 мая

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 14 час. в Президентском дворце будут награждены победители национального диктанта. В церемонии награждения примет участие министр образования и науки Юргита Пятраускене.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9.30 час. в

СЕЙМ

В 10 час. в сейме начнется встреча делегации грузинского парламента с заместителем спикера сейма Иреной Дягутене.

В 10.30 час. начнется пресс-конференция, посвященная состоявшейся на Мальте межпарламентской конференции по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны.

В 11 час. начнется встрече делегации грузинского парламента с заместителем канцлера сейма А. Диматисом.

Сейм рассмотрит вето президента Литвы на поправки к закону о публичных закупках, касающиеся внутренних сделок.

В 11 час. сейму будут представлены поправки к новому Трудовому кодексу.

В 15.45 час. сейму будут представлены поправки к закону о предприятиях и оборудовании имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 час. планируется интервью премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT; в 9 час. премьер примет участие в заседании парламентской фракции Союза крестьян и зеленых.

На базе ВВС Литвы в Шяуляй состоится церемония смены военных НАТО, участвующих в миссии Балтийского воздушного патруля. На смену голландским летчикам прибудет контингент ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ

В 9 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро агентства BNS (Бизнес-центр в ТЦ “Панорама”, ул. Салтонишкю 9) члены сформированной премьером рабочей группы представят предложения по реформе высшей школы.

BNS

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