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Анонс основных политических событий в Литве на 2 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

В Литве находится с визитом делегация Национальной ассамблеи Кувейта: в 9.30 с делегацией встретятся вице-спикер сейма Ирена Дягутене и члены сейма Аудронюс Ажубалис, Дайнюс Кряйвис и Гядиминас Василяускас, в 10.30 встреча зампредседателя парламентского Комитета по иностранным делам Эгидиюса Варейкиса и члена комитета Жигимантаса Павилёниса делегацией.

1–2 октября Комитет по европейским делам организует традиционную встречу представителей комитетов по евроделам парламентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которая по принципу ротации проводится перед каждой конференцией парламентских комитетов по делам ЕС(COSAC), что состоится нынешней осенью в Таллине (26-28 ноября). 2 октября участники встречи посетят Клайпеду, где побывают на судне-газохранилище терминала сжиженного природного газа Independence и в дирекции Клайпедского порта.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в 14 час. встречается с новым послом Польши в Литве Уршулой Дорошевской.

В 11 час. в Минобороны пройдет церемония аккредитации атташе сухопутных сил Украины для Литвы.

2–4 октября будут проходить вторые национальные учения “Киберщит – 2017”.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в 13.30 встречается с украинскими школьниками, в 16 час. – с новым послом Германии Ангеликой Фитс.

BNS

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