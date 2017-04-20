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Анонс основных политических событий в Литве на 20 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 20, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. примет участие в уборке на природе в центральном парке Вильнюсского центра психологической реабилитации Rastis.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; с 10 час. будет участвовать в заседании сейма.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 8.30 час. примет участие в совместном заседании правительства и президиума Конфедерации промышленников Литвы; с 10 час. примет участие в заседании сейма; с 15.00 будет участвовать в правительственном часе в сейме.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс посетит Чехию, где встретится со своим чешским коллегой Любомиром Зоаралеком.

В 14.30 час. министр энергетики Жигмантас Вайчюнас встретится с вице-премьером Латвии и министром экономики Арвилсом Ашераденсом.

В 16 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с главой СП проекта Rail Baltica – RB Rail Байбой Рубесой.

В 16.30 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет участие в церемонии награждения лучших компаний Литвы Nameja Balva 2017 (Quadrum Business Centr, пр. Конституции 21, Вильнюс).

BNS

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