Анонс основных политических событий в Литве на 20 февраля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8 час. планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10.45 час. встретится с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

СЕЙМ

С 20 по 25 февраля в сейме Литвы будет находиться делегация Верховной Рады Украины.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте; в 10 час. премьер встретится с послом Китая Уей Руйксингом; в 11 час. – с членами Литовской ассоциации торговых предприятий; в 15.30 час. посетит государственную ж/д компанию Lietuvos gelezinkeliai.

В10.05 час. в МИД начнется пресс-конференция министров иностранных дел Литвы и Германии Линаса Линкявичюса и Зигмара Габриэля. (обязательная предварительная регистрация, из соображений безопасности журналисты должны прибыть не позднее 9. 30).

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика