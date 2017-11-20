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Анонс основных политических событий в Литве на 20 ноября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 20, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 8 час. президент Даля Грибаускайте встретится с премьером Саулюсом Сквярнялисом; в 10 час. президент встретится с председателем Риксдага (парламента) Швеции Урбаном Алином.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 9 час. встретится с председателем Риксдага Швеции У.Алином; в 21.30 примет участие в программе Литовского ТВ LRT forumas.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Д. Грибаускайте; в 11.30 встретится с председателем Риксдага Швеции У. Алином; в 16 час. примет участие в совместном заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых и Литовской социал-демократической трудовой фракции в сейме.

МИНОБОРОНЫ

В 11 час. в Минобороны состоится аккредитация нового атташе обороны Болгарии для Литвы.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс в 14 час. встретится с находящимся с визитом в Литве председателем Риксдага Швеции У.Алином; в 15.30 встретится с аккредитованными в Литве почетными консулами зарубежных стран.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

В 9 час. Конституционный суд рассмотрит на закрытом заседании запрос сейма, не противоречат ли Конституции действия члена сейма Кястутиса Пукаса.

BNS

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