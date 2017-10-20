ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в саммите ЕС в Брюсселе.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Акре (Гана) встретится с министром иностранных дел этой страны.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас примет участие во встрече министров Балтийских стран, ответственных за региональную политику, в литовском Аникшчяй.
В Шяуляйском районе начнутся оценочные полевые тактические учения “Солнечный удар 2017”.
В 10 час. Конституционный суд огласит разъяснения по вопросам правовых актов, связанных с гражданством.
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