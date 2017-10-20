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Анонс основных политических событий в Литве на 20 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 20, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в саммите ЕС в Брюсселе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Акре (Гана) встретится с министром иностранных дел этой страны.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас примет участие во встрече министров Балтийских стран, ответственных за региональную политику, в литовском Аникшчяй.

В Шяуляйском районе начнутся оценочные полевые тактические учения “Солнечный удар 2017”.

В 10 час. Конституционный суд огласит разъяснения по вопросам правовых актов, связанных с гражданством.

BNS

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