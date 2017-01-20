ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. примет участие в церемонии награждения победителей конкурса “Герои среди нас”.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час. откроет заседание правления сейма; в 10 час. примет посла Италии; в 11 час. примет участие в заседании Комитета по европейским делам; в 13 час. примет главу Департамент охраны руководства Римантаса Моцкявичюса.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис с 10.30 будет находится с визитом в Шальчининкском районе.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находиться в Варшаве с визитом.
В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS ( бизнес-центр ТЦ Panorama, Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция об управлении жильем в Вильнюсе.
анонс …анонс … тяжёлые ваременА пришли …трамп понимашь …кому лизать то теперь будем …господа …болонки…