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Анонс основных политических событий в Литве на 20 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 20, 9:00   |   1 комментарий

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. примет участие в церемонии награждения победителей конкурса “Герои среди нас”.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час. откроет заседание правления сейма; в 10 час. примет посла Италии; в 11 час. примет участие в заседании Комитета по европейским делам; в 13 час. примет главу Департамент охраны руководства Римантаса Моцкявичюса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис с 10.30 будет находится с визитом в Шальчининкском районе.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находиться в Варшаве с визитом.

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS ( бизнес-центр ТЦ Panorama, Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция об управлении жильем в Вильнюсе.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 01 20 at 23:00

    анонс …анонс … тяжёлые ваременА пришли …трамп понимашь …кому лизать то теперь будем …господа …болонки…






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