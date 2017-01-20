Анонс основных политических событий в Литве на 20 января

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. примет участие в церемонии награждения победителей конкурса “Герои среди нас”.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час. откроет заседание правления сейма; в 10 час. примет посла Италии; в 11 час. примет участие в заседании Комитета по европейским делам; в 13 час. примет главу Департамент охраны руководства Римантаса Моцкявичюса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис с 10.30 будет находится с визитом в Шальчининкском районе.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находиться в Варшаве с визитом.

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS ( бизнес-центр ТЦ Panorama, Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция об управлении жильем в Вильнюсе.

BNS

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