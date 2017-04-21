Анонс основных политических событий в Литве на 21 апреля

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. наградит инициативы национальной кампании социальной безопасности “За безопасную Литву”.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 откроет заседание правления сейма; в 9 час. примет лидера Германской партии зеленых Ребекку Хармс.

В 9 час. в конференц-зале сейма начнется конференция Комитета по защите прав человека по случаю 20-летий ратификации Литвой Конвенции о статусе беженцев.

В 9.30 в Бюро европейской информации сейма начнется дискуссия “БелАЭС: возможно ли остановить проект. Подходы ЕС, Литвы и Белоруссии”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис посетит Шилутский район, где встретится с представителями бизнеса, местной администрации и общественности. В 11.15 час. планируется брифинг. В 11.40 час. посетит компанию Klasmann-Deilmann Bioenergy.

В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс посетит Хорватию, где встретится с хорватским президентом Колиндой Грабар-Китарович, премьер-министром Андреем Пленковичем, председателем парламента Божо Петровым и главой МИД Давором Иво Стиером.

В 11.15 министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с представителями американской корпорации Hyperloop One.

Министр энергетики Жигмантас Вайчюнас с вице-премьером Латвии и министром экономики Арвилсом Ашераденсом посетят Клайпеду.

Вице-министр финансов Литвы Лорета Маскалёвене в Вашингтоне (США) с 21 по 22 апреля примет участие в весенней встрече управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон в 13 час. встретится с директором Пенкинского музея Запретного города Шаном Дзисянгом.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас в 17.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

В 17 час. в сейме начнется заседание Совета Ли

BNS

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