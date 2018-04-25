Анонс основных политических событий в Литве на 21 июня

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14 час. встретится с послом США Энн Холл.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых в сейме; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 13 час. примет участие в «правительственном часе» в сейме.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс в 8.30 в Киеве встретится с работающими на Украине литовскими экспертами; в 11 час. встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым; в 12 час. встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным; в 14 час. встретится с мэром Киева Виталием Кличко; в 15 час. встреча с представителями администрации президента Украины; в 16 час. министр ИД встретится с парламентарием Юлией Тимошенко; в 18 час. примет участие в приеме по случаю столетия государственности Литвы, Латвии и Эстонии.

BNS