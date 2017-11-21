Анонс основных политических событий в Литве на 21 ноября

СЕЙМ

В 14 час. три оппозиционные фракции сейма встретятся с министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 7.30 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса Литовскому радио; в 8.45 премьер примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых в сейме; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 15.30 встретится с представителями Литовского движения медиков.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс в 9 час. встретится с новым послом Италии.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 10 час. пресс-конференция “Конкурентоспособность литовского бизнеса: принимает ли власть решения ответственно?”, на которой президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис и президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас микенас представят свою позицию относительно проекта бюджета 2018 года (конференц-зал агентства BNS, бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).

BNS

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