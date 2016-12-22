СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14 час. примет представителя Литвы в Евросоюзе Йовиту Нялюпшене.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
Премьер-министр С. Сквярнялис примет участие в заседаниях сейма.
МИНОБОРОНЫ
В 8 час. на Гайжюнском полигоне в Йонавском районе состоятся учения “Крещение волчат”.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
В 13 час. Конституционный суд вынесет постановление в деле о постановлении сейма, которым было утверждено заключение временной парламентской комиссии о восстановлении гражданских и политических прав экс-президента Роландаса Паксаса.