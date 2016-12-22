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Анонс основных политических событий в Литве на 22 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 10:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14 час. примет представителя Литвы в Евросоюзе Йовиту Нялюпшене.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

Премьер-министр С. Сквярнялис примет участие в заседаниях сейма.

МИНОБОРОНЫ

В 8 час. на Гайжюнском полигоне в Йонавском районе состоятся учения “Крещение волчат”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

В 13 час. Конституционный суд вынесет постановление в деле о постановлении сейма, которым было утверждено заключение временной парламентской комиссии о восстановлении гражданских и политических прав экс-президента Роландаса Паксаса.

BNS

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