Анонс основных политических событий в Литве на 22 мая

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8 час. президент Литвы Даля Грибаускайте встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис с 8.30 час. посетит Каунасский район.

В 10.30 час. в сейме начнется пресс-конференция “Чечня в Литве и мире”.

В 11 час. в Жагаре состоится встреча Группы по межпарламентским связям сейма Литвы с Латвией с депутатами из Группы по межпарламентским связям с Литвой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Далей Грибаускайте.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига примет участие в 70-ой сессии ассамблеи Всемирной организации здоровья в Женеве.

С 22 по 23 мая вице-министр финансов Литвы Лорета Маскалёвене в Брюсселе (Бельгия) примет участие в заседаниях еврогруппы и Совета министров ЕС по экономике и финансам.

С 21 по 23 мая министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас на Мальте примет участие в заседании Совета по сельскому хозяйству и рыбоводству ЕС.

ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ

В 13 час. в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса откроется Центр иудаистики.

BNS

Метки: Литва