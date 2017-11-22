Анонс основных политических событий в Литве на 22 ноября

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 15 час. откроет первую в Литве рождественскую ель и объявит начало акции “Крижное Рождество”.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.07 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правления сейма; в 10 час. встретится с послом Марокко в Литве; в 14 час. встретится с главой группы GreenGroup, с которым обсудит улучшение инвестиционного климата в Литве.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 16 час. примет участие в церемонии вручения Государственной премии им. Йонаса Басанавичюса в Литовском национальном музее.

В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в 10 час. примет участие в совместной с главнокомандующим ВС Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом пресс-конференции, посвященной Дню литовской армии.

BNS

Метки: Литва