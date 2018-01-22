Анонс основных политических событий в Литве на 22 января

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 8 час. примет премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. примет участие в дискуссии по совершенствованию деятельности лесничеств (Университет им. Александраса Стульгинскиса, Каунасский район).

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте; в 10 час. откроет совещание министров.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в 14.30 будет присутствовать на церемонии презентации французского контингента, который приступает к службе в составе боевой группы Сил передового базирования НАТО Рукле.

Министр культуры Лиана Руоките-Йонссон примет участие в конференции Европейского культурного наследия в Давосе (Швейцария) и открывающемся Всемирном экономическом форуме.

Министр образования Юргита Пятраускене в Лондоне примет участие во Всемирном форуме образования.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс примет участие в заседании Совета по внешним делам ЕС в Брюсселе.

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (ТЦ Panorama , ул. Салтонишкю) состоится пресс-конференция Объединения форума родителей и Национального объединения активных мам “Схема централизованных закупок в вильнюсских детских садах – килограмм масла за 0,24 евро, но до детей оно не доходит”.

BNS

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