ПРЕЗИДЕНТ
В 10 час. президент Даля Грибаускайте откроет 18-ую международную Вильнюсскую книжную ярмарку в выставочном центре Litexpo.
СЕЙМ
В 11 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис примет посла Украины; в 14 час. примет посла Молдавии; в 15 час. встретится с Томасом Бальжякасом.
В 10 час. в сейме начнется международная конференция профсоюзов Литвы, Европейской конфедерации профсоюзов и Фонда Ф. Эберта “Социальна Европа – новые вызовы”.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис посетит с визитом Берлин. В 12.30 он встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель; в 14 час. – пресс-конференция С. Сквярнялиса и А. Меркель; в 14.30 премьер встретится с министром обороны Германии Урсулой фон Дер Ляйен.