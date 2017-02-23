  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.02.23 Текущий номер: N8 (1148) 23 февраля
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Анонс основных политических событий в Литве на 23 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 10 час. президент Даля Грибаускайте откроет 18-ую международную Вильнюсскую книжную ярмарку в выставочном центре Litexpo.

СЕЙМ

В 11 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис примет посла Украины; в 14 час. примет посла Молдавии; в 15 час. встретится с Томасом Бальжякасом.

В 10 час. в сейме начнется международная конференция профсоюзов Литвы, Европейской конфедерации профсоюзов и Фонда Ф. Эберта “Социальна Европа – новые вызовы”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис посетит с визитом Берлин. В 12.30 он встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель; в 14 час. – пресс-конференция С. Сквярнялиса и А. Меркель; в 14.30 премьер встретится с министром обороны Германии Урсулой фон Дер Ляйен.

BNS

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