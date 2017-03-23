ПРЕЗИДЕНТ
В 10 час. президент Даля Грибаускайте откроет новое здание Департамента госбезопасности.
СЕЙМ
В 9 час. пресс-конференция представителей фракций Союза отечества – Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых “Нужно ли деполитизировать Главную комиссию по служебной этике и Главную избирательную комиссию?”.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 10 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет участие в церемонии открытия нового здания Департамента госбезопасности; в 15 час. примет участие в “правительственном часе” в сейме.
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ
В 10 час. в Вильнюсе состоится открытие нового здания Департамента госбезопасности.