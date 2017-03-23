Анонс основных политических событий в Литве на 23 марта

ПРЕЗИДЕНТ

В 10 час. президент Даля Грибаускайте откроет новое здание Департамента госбезопасности.

СЕЙМ

В 9 час. пресс-конференция представителей фракций Союза отечества – Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых “Нужно ли деполитизировать Главную комиссию по служебной этике и Главную избирательную комиссию?”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет участие в церемонии открытия нового здания Департамента госбезопасности; в 15 час. примет участие в “правительственном часе” в сейме.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 10 час. в Вильнюсе состоится открытие нового здания Департамента госбезопасности.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика