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Анонс основных политических событий в Литве на 23 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 23, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радио LRT; в 9 час. премьер примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; в 10 час. примет участие в заседании сейма.

МИНОБОРОНЫ

В 15 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие во встрече о сотрудничестве со структурами МВД в Объединенном штабе ВС Литвы.

МВД

В 9 час. министр внутренних дел Эймутис Мисюнас посетит Авиационное управление Службы охраны госграницы Литвы; в 15 час. посетит Объединенный штаб ВС Литвы.

ПАРТИИ

В 13 час. на площади В. Кудиркос возле здания правительства по случаю Дня, свободного от налогов, председатель Литовского либерального движения Рямигиюс Шимашюс откроет памятник, посвященный бездействию правительства в вопросе о снижении налогового бремени в Литве.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 10 час. страховая компания Lietuvos draudimas представит индекс устойчивости малого и среднего бизнеса к внешним рискам.

В 10.30 пресс-конференция, на которой будет представлено, какие действия, по оценке некоторых специалистов, в наиболее значительной степени помогут сократить масштабы пьянства в Литве (конференц-зал BNS, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс, 3-ий этаж Бизнес-центра ТЦ Panorama).

BNS

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