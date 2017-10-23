Анонс основных политических событий в Литве на 23 октября

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 10.30 встретится с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 11.05 встретится с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь.

В 10.30 встреча комитетов По экономике и По бюджету и финансам с делегацией парламента Молдавии; в 14 час. встреча комитетов По европейским делам и По иностранным делам с с делегацией парламента Молдавии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 встреча президента Дали Грибаускайте и премьера Саулюса Сквярнялиса; в 11.30 премьер встретится с членом Европейской счетной палаты Римантасом Шаджюсом; в 12 час. в отеле Narutis у премьера состоится обед с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь; в 13.30 С. Сквярнялис обратится с приветственным словом к участникам конференции “Что мы теряем из-за теневой экономики”; в 15 час. встретится с главой группы по изучению останков участников восстания 1863 г. Римантасом Янкаускасом.

В 13.30 час. начинается организуемая канцелярией правительства конференция “Что мы теряем из-за теневой экономики”.

BNS

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