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Анонс основных политических событий в Литве на 24 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9.30 примет участие в последнем мероприятии председательства Словакии в Совете ЕС – конференции передседателей парламентов Евросоюза. S

В  14 час. планируется встреча заместителя председателя сейма Литвы Гядиминаса Киркиласа и главы Комитета по иностранным делам сейма Юозаса Бярнатониса с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В 14.30 час.  – встреча членов Группы по межпарламентским связям с Азербайджаном с главой МИД этой страны Эльмаром Мамедьяровым.

В 15 час. в сейме начнется дискуссия “Brexit и интересы граждан Литвы в Соединенном Королевстве”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 11.30 примет главу МИД Украины Павла Климкина; в 13 час. встретится с представителями Всемирной общины литовцев.

В 8.30 час. глава МИД Литвы Линас Линкявичюс встретится с завершающим работу в Литве послом Швейцарии Маркусом-Николаусом Полом Дальти; в 12.10 час. встретится с главой МИД УКраины Павлом Климкиным; в 12.55 час. планируется брифинг министров; в 16 час. встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым; в 16.50 час. начнется брифинг глав МИД.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига по приглашению датского коллеги посетит Копенгаген.

В 10.20 час. министр юстиции Милда Вайнюте и генпрокурор Казахстана Жакип Асанов подпишут двухсторонний договор о передаче лиц, которым назначен срок лишения свободы, и лиц, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.

BNS

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